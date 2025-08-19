Виктор Орбан назвал единственный способ избежать глобального конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прямые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа единственным действенным способом снизить риск развязывания третьей мировой войны. Такое заявление он сделал по итогам онлайн-саммита лидеров Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению венгерского премьера, состоявшийся диалог глав России и США на Аляске подтвердил эффективность этого пути. Орбан подчеркнул важность продолжения такого формата общения для глобальной стабильности. Ранее он уже высказывал опасения о нарастающей угрозе крупномасштабного конфликта, указывая на тревожные признаки в международной политике.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто также связывал успех аляскинского саммита со снижением рисков эскалации. Встреча лидеров двух держав была посвящена в первую очередь поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Обе стороны тогда оценили переговоры конструктивно, отметив прогресс по многим пунктам, хотя и не сумев прийти к полному согласию по всем вопросам.

Ранее Трамп признался, что тепло относится к Путину.