Санкции против России под вопросом: Трамп просит сенат не спешить с голосованием

Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев отложить рассмотрение законопроекта о введении 500% пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ и уран. Об этом пишет ТАСС.

Президент США Дональд Трамп выступил против ужесточения антироссийских санкций, призвав сенаторов-республиканцев отложить рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение 500% пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоносители.

Законопроект, предложенный сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, направлен на усиление давления на Россию и её торговых партнёров, таких как Китай и Индия. Документ уже получил поддержку 82 сенаторов из 100.

Однако Трамп выразил опасения, что новые санкции могут помешать потенциальным мирным переговорам с Россией. Он отметил, что в течение двух недель оценит, стремится ли президент Владимир Путин к миру, прежде чем принимать решение о введении новых ограничений.

Несмотря на растущее недовольство действиями России, Трамп продолжает надеяться на возможность договориться с Путиным без дополнительных санкций. Тем временем, сенаторы, поддерживающие законопроект, выражают обеспокоенность затягиванием процесса и настаивают на необходимости скорейшего принятия мер для усиления экономического давления на Москву.

Ранее В Белом доме заявили, что Киев не уведомлял об ударах по российским аэродромам.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга