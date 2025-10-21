Дональд Трамп: украинский конфликт близок к завершению

Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине, назвав его своей девятой дипломатической победой. Президент США провел параллель с историческими предшественниками, подчеркивая свои успехи. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на YouTube-канал Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления заявил, что завершение конфликта на Украине уже на подходе. Он подчеркнул, что ни Джордж Вашингтон, ни Авраам Линкольн не завершили восемь войн, в то время как он сам завершил уже восемь войн, и девятая завершенная война уже на подходе. Трансляцию с его выступления вел YouTube-канал Белого дома.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий, который предусматривает в том числе и снятие санкций. В то же время украинский президент Владимир Зеленский вновь предложил начать мирный процесс с установления перемирия по текущей линии фронта с последующими переговорами. По его словам, нынешняя линия боевого соприкосновения может стать началом дипломатического процесса по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Белый дом отложил подготовку к саммиту Путина и Трампа.