Дональд Трамп усомнился в возвращении Украине границ 1991 года

Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским публично усомнился в возможности возвращения Украины к ее границам образца 1991 года. Об этом сообщает «Вести».

Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским выразил сомнения в том, что Украина вернет себе все территории в границах 1991 года. Американский лидер сделал это заявление в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов.

Трамп подчеркнул, что никогда нельзя быть уверенным в том, как сложится будущее. Данная реплика прозвучала в рамках визита Зеленского, который также включал обсуждение недавних телефонных переговоров Трампа с Владимиром Путиным. Саммит начался с задержкой из-за опоздания украинского лидера.

