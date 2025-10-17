Министр обороны США появился на переговорах с Зеленским в галстуке цветов российского флага

Глава Пентагона Пит Хегсет пришел на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора. Об этом сообщает РИА Новости.

Визит американской делегации в Киев сопровождался неожиданной деталью. Военный министр США Пит Хегсет присутствовал на переговорах в галстуке, который привлек всеобщее внимание. Аксессуар был выполнен в виде вертикальных полос, повторяющих расположение цветов на флаге России: белый, синий и красный.

Белый, синий и красный являются цветами и американского флага, однако их последовательность на флаге США иная. Именно порядок полос на галстуке Хегсета — сверху вниз, как у российского триколора, создал курьезный визуальный эффект.

Ранее Трамп сообщил, что его встреча с Путиным в Будапеште пройдет в двустороннем формате, но Зеленский будет на связи.