Дональд Трамп заявил, что вряд ли пойдет на второй президентский срок в 2028 году

Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в президентских выборах 2028 года. Хотя отметил, что мог бы участвовать, ссылаясь на сохраняющиеся высокие рейтинги. Об этом сообщает CNBC.

Дональд Трамп в интервью CNBC сообщил, что, с высокой долей вероятности, не станет баллотироваться на пост президента США в 2028 году. При этом он подчеркнул, что его рейтинги остаются на уровне, достаточном для победы, но личные планы не включают участие в следующей гонке.

Это заявление стало неожиданностью для многих, учитывая активность Трампа во время текущего президентского срока. Журналисты CNBC предположили, что решение может быть связано с возрастом — к 2028 году ему исполнится 82 года. Однако сам политик не назвал конкретных причин, ограничившись общими формулировками.

Ранее сообщалось о том, что Путин, скорее всего, проигнорирует санкционный ультиматум Трампа.