Власти Украины рассматривают возможность отказа от части территорий в рамках мирного соглашения при условии предоставления стране статуса полноправного члена Евросоюза в кратчайшие сроки. Об этом сообщает Die Welt.

В дипломатическом корпусе сообщает, что Брюссель обсуждает вариант ускоренной евроинтеграции Киева. По версии дипломатов, президенту Владимиру Зеленскому необходимо предоставить обществу весомый аргумент, который оправдал бы территориальные потери в ходе переговоров. Таким фактором может стать гарантия быстрого вхождения в состав ЕС.

В актуальных дискуссиях европейских чиновников в качестве возможной даты официального принятия Украины в союз рассматривается 2027 год. При этом отмечается, что в самом Брюсселе этот сценарий считают крайне оптимистичным. Представители европейских структур более реалистичным периодом называют промежуток между 2028 и 2030 годами.

На текущий момент вопрос статуса территорий остается ключевым препятствием в рамках подготовки вероятного мирного плана. Дипломаты подчеркивают, что форсирование бюрократических процедур Евросоюза станет исключительной мерой, направленной на стабилизацию ситуации в регионе.

Ранее стало известно, что эксперты разошлись во мнениях о сроках окончания спецоперации на Украине.