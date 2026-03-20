«Дожил бы до 200 лет, если бы не фастфуд»: Трамп похвастался суперздоровьем перед футболистами

Президент США Дональд Трамп, которому уже 79 лет, продолжает удивлять публику своей уверенностью в собственном здоровье. Об этом сообщает «РБК».

На церемонии в Белом доме в честь футбольной команды Военно-морской академии он неожиданно поделился секретом своего долголетия. По словам американского лидера, его бывший врач Ронни Джексон однажды оценил состояние Трампа выше, чем у Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего. Врача спросили, кто из трех президентов здоровее.

Ответ, по словам Трампа, был однозначным. Доктор заявил, что Дональд Трамп «безусловно лучше». И добавил поразительную деталь: если бы нынешний хозяин Белого дома не злоупотреблял фастфудом, он бы вполне мог дожить до 200 лет. Трамп, явно польщенный, с юмором заметил, что ему этот вердикт очень понравился.

Напомним, в апреле 2025 года Белый дом обнародовал результаты медосмотра, назвав когнитивное и физическое состояние президента «отличным». Однако журналисты The Wall Street Journal в январе этого года рисовали иную картину. По их данным, Трамп мало спит, почти не занимается спортом, а его рацион богат соленой и жирной пищей. Тем не менее сам президент уверен, что его организму покорны любые нагрузки, а до двухсот лет ему мешает добраться разве что любовь к бургерам и картошке фри.

