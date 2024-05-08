ДТЭК: на Украине повреждены теплоэлектростанции на фоне взрывов

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении трех теплоэлектростанций на фоне взрывов. Об этом ведомство сообщило в мессенджере.

Отмечается, что на фоне взрывов повреждение получило оборудование. Министр энергетики Украины Герман Галущенко накануне сообщил, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. Также в Национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщило о повреждении оборудования на одном из объектов, расположенном в центральной части Украины.

В своем сообщении ДТЭК не уточнил, какие именно объекты были повреждены. По информации ведомства, специалисты занимаются ликвидацией последствий.

Воздушная тревога работала на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.

Россия регулярно наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Цель таких ударов заключается в снижении военного потенциала ВСУ. Такие удары ВС РФ начали наносить после того, как киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате чего было обрушено шоссейное полотно.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что такие удары не направлены против мирных жителей.

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