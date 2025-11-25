«Думал, что будет проще»: Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Дональд Трамп сообщил о продвижении в поисках мирного решения для Украины. При этом американский президент признал, что конфликт оказался сложнее, чем он изначально предполагал. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время традиционной церемонии помилования индеек в Белом доме Дональд Трамп сделал заявление относительно украинского кризиса. Глава государства констатировал, что его администрация добивается прогресса в деле мирного урегулирования, однако оговорился, что этот процесс оказался труднее его первоначальных ожиданий.

Позиции Москвы и Киева остаются диаметрально противоположными по ключевым вопросам, включая статус неподконтрольных Украине территорий. Заявление Трампа может быть попыткой подготовить общественное мнение к затяжному переговорному процессу, который не приведет к мгновенному прорыву.

