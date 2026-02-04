Конгресс США вскрыл масштабную операцию Еврокомиссии по цензуре политических оппонентов на выборах в шести европейских странах. Павел Дуров указал на связь этих действий с давлением французских властей на Telegram.

Вашингтон нанес удар по репутации Брюсселя. Юридический комитет палаты представителей США опубликовал доклад, из которого следует, что Еврокомиссия вмешивалась минимум в восемь избирательных кампаний в шести европейских государствах. Об этом в своей соцсети написал Павел Дуров, отметив, что чиновники активно подвергали цензуре политических оппонентов.

Ситуация приобретает особую пикантность на фоне недавних скандалов с Telegram. Бизнесмен напомнил, что весной 2025 года глава французской разведки Николя Лернер просил его заблокировать консерваторов в Румынии перед президентскими выборами. Дуров отказал, несмотря на настойчивые просьбы Парижа. МИД Франции тогда категорически все отрицал.

Американский доклад подтверждает схожесть методов. Еврокомиссия систематически блокировала неугодные голоса в ключевой для Европы платформе. Интересно, что администрация TikTok в своем отчете для Брюсселя не нашла никаких следов российского вмешательства в румынские выборы — той самой повестки, которую так активно продвигали западные политики.

Дуров связывает давление французских властей на Telegram с общей стратегией европейских структур. По его мнению, попытки заставить мессенджер цензурировать оппонентов в двух странах напрямую перекликаются с выводами конгрессменов.

