Две недели вместо года: в США заявили о резком прогрессе по украинскому вопросу

Администрация США заявила о значительном прогрессе в урегулировании украинского кризиса за последние две недели. Вашингтон готов передать в сенат документ о предоставлении Украине гарантий безопасности, аналогичных принципам НАТО. Об этом сообщает Axios.

По данным портала Axios, американские власти оценивают последние дни как крайне продуктивные. Высокопоставленный источник в администрации заявил, что с Москвой и Киевом удалось продвинуться дальше, чем за весь предыдущий год. Переговорный процесс, по мнению Вашингтона, наконец сдвинулся с мертвой точки и развивается в правильном направлении.

Ключевым практическим шагом стала подготовка документа о гарантиях безопасности для Украины. Его содержание будет перекликаться со знаменитой 5-й статьей Североатлантического договора. Этот принцип коллективной обороны обязывает всех членов альянса реагировать на нападение на любого из союзников.

Ранее Владимир Зеленский заявил о 90-процентной готовности мирного плана по Украине.