Мирный план по Украине близок к завершению: Зеленский раскрыл степень готовности документа

Мирный план по урегулированию ситуации на Украине готов на 90 процентов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, отметив, что оставшиеся вопросы требуют обсуждения на высшем уровне.

Работа над ключевым 20-пунктным документом, по словам украинского лидера, вышла на финишную прямую. Уже подготовлены первые проекты нескольких соглашений. Однако завершающие 10 процентов, как подчеркнул Зеленский, являются наиболее сложными и чувствительными — их необходимо обсуждать напрямую на уровне президентов. Эти вопросы, вероятно, касаются фундаментальных гарантий безопасности и будущего статуса территорий.

Отдельной темой предстоящей дипломатии станет встреча с Дональдом Трампом, где, как ожидается, будут затронуты именно эти аспекты международных обязательств перед Киевом.

