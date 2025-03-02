Кэлин Джорджеску, румынский политик и кандидат на пост президента Румынии, который не смог победить на прошедших осенью выборах, выразил опасения, что его страна может оказаться под санкциями США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Джорджеску, это может быть связано с попытками легализовать деньги, которые ранее якобы были направлены на поддержку украинского режима

«Они станут ответом на коррупцию и отмывание денег якобы на помощь Украине. Румыния также оказывала поддержку», — сказал Джорджеску.

Он утверждает, что после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского введение санкций стало неизбежным.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить об отмене первого тура. Что тот впоследствии и сделал.

Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джеорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом».

А российский сенатор Алексей Пушков допустил полную отмену президентских выборов в Румынии из-за лидирующего Джеорджеску.