Эхо Стрелкова: на соратника Гиркина завели дело после его участия в СВО

Таганский суд зарегистрировал административный протокол в отношении Павла Губарева, бывшего «народного губернатора» Донецкой области и активного участника СВО. Ему вменяют статью 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Губарев, стоявший у истоков ополчения Донбасса в 2014 году, в последнее время неоднократно выступал с критическими замечаниями в своих социальных сетях, что, по всей видимости, и стало поводом для внимания правоохранителей.

Юристы отмечают, что преследование Губарева подчеркивает жесткую линию государства: статус ветерана СВО или «героя 2014 года» больше не является страховкой от судебного преследования за резкие публичные высказывания. Если вина Губарева будет доказана, ему грозит крупный штраф, однако повторное нарушение может привести уже к уголовному делу. Сам Павел Губарев пока воздерживается от детальных комментариев по существу протокола, ожидая назначения даты судебного заседания.

