«Экипаж прощается и желает хорошего полета»: Захарова высмеяла отказ Пентагона ехать на «Рамштайн»
Фото: [МИД России]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свойственной ей ироничной манере прокомментировала в своем телеграм-канале появившуюся в СМИ информацию о том, что шеф Пентагона Пит Хегсет впервые пропустит заседание «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине.
Согласно данным Defence News, американские специалисты традиционно были ключевыми фигурами в процессе организации поставок и проведения брифингов о текущей ситуации на поле боя. Их отсутствие может значительно ограничить доступ участников встречи к информации и аналитическим материалам американской разведки о ходе конфликта.
Как отметила Захарова, своим отказом Пентагон и Белый дом в целом показали, что не собираются тратить время на бессмысленные сборища еврорусофобов по украинскому конфликту.
«СМИ: «Глава Минобороны США впервые пропустит заседание «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине». Экипаж прощается и желает хорошего полета», — сыронизировала Захарова.
Ранее сообщалось, что премьер Польши Туск посетовал на усталость от вечных сборищ ЕС по Украине.