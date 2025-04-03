Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свойственной ей ироничной манере прокомментировала в своем телеграм-канале появившуюся в СМИ информацию о том, что шеф Пентагона Пит Хегсет впервые пропустит заседание «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине.

Согласно данным Defence News, американские специалисты традиционно были ключевыми фигурами в процессе организации поставок и проведения брифингов о текущей ситуации на поле боя. Их отсутствие может значительно ограничить доступ участников встречи к информации и аналитическим материалам американской разведки о ходе конфликта.

Как отметила Захарова, своим отказом Пентагон и Белый дом в целом показали, что не собираются тратить время на бессмысленные сборища еврорусофобов по украинскому конфликту.

«СМИ: «Глава Минобороны США впервые пропустит заседание «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине». Экипаж прощается и желает хорошего полета», — сыронизировала Захарова.

Ранее сообщалось, что премьер Польши Туск посетовал на усталость от вечных сборищ ЕС по Украине.