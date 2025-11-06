«Экономический разрыв завершен»: соглашение России и Литвы о защите капиталовложений прекратило действие

Действие соглашения между Россией и Литвой о взаимной защите капиталовложений официально прекращено. Документ, подписанный в 1999 году, больше не регулирует отношения между странами. Об этом сообщает ТАСС.

МИД России объявил о прекращении действия соглашения с Литвой о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Документ был подписан в Москве 29 июня 1999 года и регулировал инвестиционные отношения между двумя странами.

Решение стало ответной мерой на аналогичные шаги литовской стороны. Парламент Литвы еще в октябре 2024 года денонсировал ряд экономических договоров с Россией, включая соглашение о защите инвестиций и договоренность об избежании двойного налогообложения. Оба документа датировались одним числом — 29 июня 1999 года.

