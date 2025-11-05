«Это бьет по карману каждого»: спикер Сейма Литвы требует открыть границу с Белоруссией

Спикер Сейма Литвы Юозас Олекас призвал возобновить работу автодорожной границы с Белоруссией, заявив, что ее закрытие бьет по экономике и мешает нормальной жизни в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам парламентария, хотя закрытие границы и помогает бороться с контрабандистами, запускающими воздушные шары, оно создает серьезные проблемы. Олекас подчеркнул, что Литва заинтересована в открытом сообщении для путешествий и работы транспортного сектора.

Напряженность на границе достигла пика в конце октября, когда Литва ввела месячный запрет на въезд автомобилей из-за активизации контрабанды. В ответ Белоруссия остановила движение литовских и польских грузовиков, в результате чего в заложниках ситуации оказались около пяти тысяч фур.

