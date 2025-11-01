«Экономический удар». В санкционный список РФ попали ключевые министры Украины

Правительство России ввело персональные экономические санкции против пяти высокопоставленных украинских чиновников. В санкционный список вошли премьер-министр и министр финансов Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство России расширило санкционный список, включив в него пятерых высокопоставленных украинских чиновников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Под ограничения попали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, а также министр экономики Алексей Соболев. В список вошли и бывшие представители власти, включая экс-заместителя главы офиса президента Ростислава Шурму. Эти меры подразумевают блокировку активов и запрет на вывод капитала из России для указанных лиц.

