«Экономический удар». В санкционный список РФ попали ключевые министры Украины
Правительство РФ утвердило санкции против украинских чиновников
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Правительство России ввело персональные экономические санкции против пяти высокопоставленных украинских чиновников. В санкционный список вошли премьер-министр и министр финансов Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство России расширило санкционный список, включив в него пятерых высокопоставленных украинских чиновников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Под ограничения попали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, а также министр экономики Алексей Соболев. В список вошли и бывшие представители власти, включая экс-заместителя главы офиса президента Ростислава Шурму. Эти меры подразумевают блокировку активов и запрет на вывод капитала из России для указанных лиц.
