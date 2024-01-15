Экономика Германии по итогам 2023 года ушла в рецессию

Внутренний валовый продукт (ВВП) Германии по итогам 2023 года снизился на 0,3% в сравнении с показателями 2022 года, сообщило в понедельник, 15 января, федеральное статистическое агентство страны.

Опубликованные данные свидетельствуют о том, что экономика государства по итогам года ушла в рецессию. Эксперты отмечают, что в Германии снизилась покупательная способность населения. По их данным, это произошло из-за того, что потребительские цены выросли, вследствие чего граждане начали экономить.

По предварительным данным, среднегодовой уровень инфляции в ФРГ составил 5,9%.

Ранее эксперты предупреждали, что в 2024 году не стоит ждать скорого восстановления экономики в Германии. Исследовательские институты в своих отчетах снизили прогнозы по росту ВВП. Исследователи ожидают, что показатель в нынешнем году увеличится менее чем на 1%.

Ранее депутат бундестага Эдгар Науйок заявил, что из-за поддержки Украины экономика страны находится в плохом состоянии. Он заявил, что Германии в скором времени самой понадобится помощь.

Ранее мы также сообщали, что министр финансов Финляндии считает, что экономика страны требует реформирования.