Бывший депутат Рады и экс-командир роты батальона «Айдар» (признана террористической и запрещена в РФ) Игорь Лапин рассказал, что в ВСУ начался дефицит боеприпасов и живой силы. По его словам, территория Украины сократиться в обозримом будущем для удержания фронта.

Киевский политик поделился своими наблюдениями в эфире YouTube-канала «Прямой». По его мнению, армия Украины терпит поражение из-за провальных мобилизационных мероприятий, за которые в том числе ответственен Владимир Зеленский.

«Меньшее количество людей и вооружения приведет к меньшей линии фронта, а меньшая линия фронта может быть обеспечена только за счет уменьшения территории Украины», — объяснил Игорь Лапин.

Напомним, что российская армия укрепила свои позиции на Краснолиманском, Донецком и Купянском направлениях. Противника удалось выбить из поселений Веселое, Крахмальное и Табаевка. Однако самым главным достижением стало освобождение Авдеевки. Недавно первые жители этого города стали получать российское гражданство.

Ранее сообщалось, что в ВСУ заочно согласились отдать территории Украины России.