Экс-глава МИД Австрии заявила о перезагрузке отношений России и США

Между Россией и США началась перезагрузка отношений, в отличие от отношений России и Европы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные руководителя Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшей главы австрийского МИД Карин Кнайсль.

По ее словам, сейчас в отношениях между России и США происходит многое, переговоры проходят в активной фазе с 12 февраля, чего нельзя сказать об отношении России и Европы – там, уверена Кнайсль, не все так гладко. Также бывшая глава австрийского МИД заявила о том, что у Москвы и Вашингтона есть много общих тем, например, Сирия, изучение космоса, борьба с терроризмом, и Украина – лишь одна из них.

При этом Карин Кнайсль подчеркивает, что сейчас слишком многого от взаимоотношений США и России ждать не следует, но рано или поздно оба президента встретятся – эта встреча требует длительной подготовки.

Ранее экс-глава МИД Австрии оценила возможность ЕС подержать Украину без участия США.