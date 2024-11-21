Экс-лидер лейбористов Корбин: Стармер должен объяснить ситуацию со Storm Shadow

Бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин через свою страницу в социальной сети призвал премьера Кира Стармера прокомментировать ситуацию с использованием Киевом дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow для ударов по российским объектам.

На следующий день, 20 ноября, в офисе премьера Британии отказались отвечать на данный вопрос. Издание The Times сообщило, что молчание Лондона по поводу Storm Shadow обусловлено нежеланием предоставить России преимущество в военных действиях.

По мнению Корбина, премьер-министру следует подготовить отчет для парламента и прямо указать, были ли эти ракеты применены для атак на территории России.

Ранее сообщалось, что ВСУ выложили кадры ударов ракетами Storm Shadow по Курской области.