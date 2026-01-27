Экс-музыкант «Любэ» Александр Вайнберг собирается покинуть пост сенатора

Экс-музыкант культовой группы «Любэ» Александр Вайнберг решил досрочно завершить свою карьеру в верхней палате парламента. Он подал заявление о прекращении полномочий сенатора, которое будет рассмотрено уже в среду, 28 января.

Председатель профильного комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко подтвердил, что Вайнберг воспользовался своим правом и написал заявление по собственному желанию. Его срок полномочий, который должен был истечь только в сентябре 2026 года, будет прерван досрочно. Конкретные причины такого решения сенатор публично не комментировал.

