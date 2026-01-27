Санкции ударили по имуществу: почему Долина может остаться без квартир в Юрмале

Европейские санкции создали серьезные проблемы для певицы Ларисы Долиной, которая может лишиться двух своих квартир в латвийской Юрмале. Ограничения блокируют управление имуществом и делают невозможной оплату коммунальных услуг.

Как сообщает Baltnews со ссылкой на местного адвоката, санкционный режим Евросоюза фактически лишает Долину права распоряжаться своей недвижимостью. Юрист назвал ситуацию «ужасной» и указал, что единственным выходом для артистки может стать подача иска в суд с требованием признать ограничения необоснованными.

Проблема усугубляется тем, что даже для содержания квартир — оплаты коммунальных платежей — необходимо получать специальные разрешения, что делает процесс крайне сложным. Риск полной потери имущества становится реальным, если платежи не будут осуществляться. На этом фоне певица ранее сообщала, что «хорошо устроилась» на новом месте жительства после передачи одной из своих квартир, что, однако, не отменяет юридических трудностей с оставшимися объектами.

Ранее актер Романович лишился 20 млн рублей и сравнил себя с Долиной.