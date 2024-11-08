Экс-полковник ВС США заявил, что лидеры стран НАТО осознают поражение Украины
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Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что страны НАТО уже начали понимать, что Украина проиграла в конфликте.
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По словам Уилкерсона, сигналы о поражении Украины распространяются довольно быстро. Полковник согласился с мнением ведущего бывшего судьи верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, что европейские и американские элиты в своих кругах уже признают поражение Киева.
Кроме того, Уилкерсон отметил, что на Западе политики также начинают терять свое влияние, как это уже произошло в Германии с канцлером Олафом Шольцем. Он предположил, что если в ближайшее время не произойдут значительные изменения, этот сигнал о поражении Украины быстро распространится по всем странам НАТО.
Ранее стало известно о том, что на Украине оценили российскую тактику полукотлов вокруг городов-крепостей ВСУ.