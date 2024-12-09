Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок рассказал о том, что Украина является одной из самых недемократичных стран. Об этом политик заявил в эфире канала Duran, пишет РИА Новости.

Мэтлок отметил, что украинское правительство пришло к власти в результате госпереворота, и сейчас страна является одной из самых недемократичных государств. Напомним, что выборы президента Украины не проводились в 2024 году, хотя срок Владимира Зеленского истек 20 мая.

Тогда украинский лидер объяснял такую позицию довольно просто - проводить выборы в стране просто не своевременно, особенно в связи с мобилизацией и объявленным военным положением.

Напомним, что ранее для встречи с Владимиром Зеленским в Киев прибыл эстонский премьер.