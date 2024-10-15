Бывший украинский посол заговорил о том, что от Киева ждут компромиссов

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил о том, что США ждут от Киева большей гибкости в вопросе урегулирования конфликта, а также началу обсуждения возможных компромиссов. Об этом пишет ТАСС во вторник, 15 октября.

По данным издания, Чалый заявил, что те американцы, которые приезжали на Украину, говорили Зеленскому о необходимости быть более гибким. Например, президенту Украины предлагали обсудить некие территориальные компромиссы.

Также украинский политик заявил, что Запад не будет бесконечно поддерживать Киев, и поэтому Вашингтон ждет от США не плана победы, а плана перемирия. При этом, ранее в Киеве уже признавали отсутствие возможности решения конфликта без территориальных уступок.