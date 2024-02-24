Экс-премьер Британии Джонсон посетил Киев

На Украину прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в соцсетях.

Ранее СМИ сообщили, что в субботу, 24 февраля, в Киев с визитом солидарности прибыли западные политики. Среди них — глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджа Мелони.

По информации украинской прессы, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первой в 2024 году онлайн-встрече лидеров стран G7 под председательством итальянского премьер-министра Мелони. Встреча пройдет 24 февраля.

С начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада выразили поддержку Киеву. Западные государства начали поставлять на территорию страны свои военную технику, боеприпасы и оружие, в том числе натовского образца.

Министерство иностранных дел РФ ранее направляло ноту протеста таким странам, однако никакой реакции не последовало.

Борису Джонсону 59 лет. Он занимал пост премьер-министра Великобритании с июля 2019 по сентябрь 2022 годы. На этой должности его сменил Риши Сунак. Ранее руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что именно Джонсон отговорил Киев от заключения мирного соглашения с Россией весной 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Великобритания выделит Украине 311 миллиардов долларов на производство боеприпасов и их закупку.