Экс-премьер Израиля в письме Эпштейну упоминал встречи с Набиуллиной

Рассекреченные документы по делу Джеффри Эпштейна содержат электронное письмо бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака. В нем политик, уже ушедший с должности, детально описывает свои деловые встречи с высшим руководством Центробанка России, МИД и крупнейших государственных банков. Об этом пишет «РБК».

Письмо, датированное июнем 2015 года, стало частью огромного массива документов, обнародованных Министерством юстиции США. Барак сообщал Эпштейну об очень хороших и продуктивных встречах. В числе его собеседников значатся глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также экс-премьер упомянул о кратких встречах с тогдашним главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, президентом ВТБ Андреем Костиным и руководителем Сбербанка Германом Грефом.

В ответ на публикацию российские банки и регулятор пока не предоставили официальных комментариев, запросы направлены их пресс-службам. В целом в документах по делу Эпштейна имя президента России Владимира Путина фигурирует преимущественно в контексте новостных статей, которые финансист пересылал своим контактам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию ранее, заявил, что Кремль не получал от Эпштейна каких-либо предложений о встрече.

