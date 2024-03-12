Экс-разведчик Риттер заявил, что Россия хочет сохранить дееспособность Украины после СВО

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия намерена сохранить дееспособность Украины после окончания специальной военной операции. Таким мнением он поделился в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что РФ развернула против Украины не полномасштабную войну. Если бы это была большой войной, то от украинских территорий ничего не осталось бы.

«Россия ведет эти боевые действия совершенно отличным от войны способом. Ведь она знает, что однажды этот конфликт закончится, и ей придётся иметь дело с тем, что осталось от Украины», — рассказал Риттер.

Экс-разведчик отметил, что Москва заинтересована в дееспособности Украины, поскольку в противном случае эта страна стала бы для нее обузой. По словам Риттера, ВС РФ, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, а бьют по критически важным объектам.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к одним из главных целей отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью России.

В конце февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал официальные потери ВСУ с начала СВО. По его словам, за два года украинская армия лишилась 444 тысяч своих военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что украинские ДРГ пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области на пикапах. По информации военкоров, вооруженные люди использовали и танки. На границе с Украиной шли бои. Официальной информации нет.