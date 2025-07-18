Экс-разведчик США назвал поставки Patriot Украине сказкой

Экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что обещанные Дональдом Трампом поставки зенитных комплексов Patriot Украине — не более чем сказка. Об этом сообщает RT.

Экс-разведчик Скотт Риттер, известный резкими высказываниями о политике США, раскритиковал заявления Дональда Трампа о скорых поставках ЗРК Patriot Украине. По его словам, ракетные комплексы в нужном количестве просто не существуют, а обещания — лишь пропагандистская уловка.

До этого Трамп утверждал, что системы уже отправляются из Германии, однако позже Берлин опроверг эту информацию. Риттер предположил, что даже если поставки и состоятся, Киев получит не более пяти установок, да и то не сразу. Экс-разведчик назвал ситуацию «отчаянной мерой», намекая, что Вашингтон пытается создать видимость поддержки Украины, не имея реальных возможностей для масштабных поставок.

Ранее Трамп призвал Зеленского к наступлению.