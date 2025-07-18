Трамп призвал Зеленского к наступлению

Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Украина не сможет победить, оставаясь в обороне. По данным The Washington Post, президент США убежден — ВСУ должны атаковать.

Во время телефонного разговора 4 июля Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому неожиданный совет — перейти от обороны к активным наступательным действиям. Как сообщает The Washington Post, президент США считает, что текущая стратегия Украины не приведет к победе.

По информации издания, Трамп подчеркнул: без решительных атак Киеву не удастся переломить ход войны. Источники отмечают, что украинская сторона восприняла слова политика как сигнал к возможному изменению тактики.

Трамп, вероятно, стремится позиционировать себя как сторонника более жесткой линии в поддержке Украины под давлением ближайшего окружения. Однако пока неясно, повлияют ли его слова на реальные действия ВСУ.

Накануне Зеленский неоднократно заявлял о необходимости дополнительных поставок оружия для успешного контрнаступления. Теперь, судя по всему, давление на Киев усиливается — причем не только со стороны европейских союзников, но и из-за океана.

Ранее Зеленский высказался о решении ЕС ввести санкции против «Северных потоков».