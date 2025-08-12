Немецкий эксперт Юлиан Репке считает, что в ближайшие часы может решиться судьба оставшихся под контролем Украины территорий ДНР. По его мнению, дальнейшее продвижение российских войск отрежет Славянск и Краматорск от снабжения. Об этом сообщает Bild.

Обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что наступление российских войск поставило под угрозу последние крупные города Донецкой области, которые Киев еще удерживает. После взятия Доброполья российские силы перерезали стратегическую трассу, что резко снижает шансы ВСУ на удержание позиций.

Если российская армия продолжит продвижение, Славянск и Краматорск окажутся в окружении, оставшись без стабильного снабжения. Единственным маршрутом для украинских войск станет путь через Харьков, что значительно осложнит логистику.

Репке отметил, что дальнейшие потери территорий могут подорвать моральный дух как военных, так и гражданского населения. По его данным, Запад уже обсуждает возможные уступки со стороны Украины, включая вывод войск из Донбасса.

Ранее сообщалось о том, что Украина попытается захватить часть российской территории к пятнице.