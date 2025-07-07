Для Соединённых Штатов Америки важно, чтобы стоимость нефти оставалась на стабильном уровне. По мнению британского геополитического аналитика Александра Меркуриса, озвученному в его недавнем видео на YouTube, одним из способов достижения этой цели может стать отмена санкций в отношении России. Именно этот вопрос, среди прочих, обсуждался в ходе недавнего телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.

Специалист подчеркнул, что для реализации плана Трампа по возрождению Америки необходимо обеспечить низкие цены на нефть. По его мнению, наиболее эффективным способом достижения этой цели является отмена санкций в отношении России.

"Сейчас для интересов США лучше всего будет воздержаться от санкций против России, а лучше ослабить их или снять вовсе. Иное приведет к росту цен на нефть", — сказал Меркурис.

В продолжение темы эксперт указал на заявления помощника российского лидера Юрия Ушакова, отметившего, что в разговоре Путин и Трамп обсуждали как раз именно сферу энергетики.

"Это в очередной раз доказывает, что сохранение цен на нефть остается одним из приоритетов Вашингтона, поэтому глава Белого дома вряд ли решится на новые санкции против России", — заключил Меркурис.

Телефонный разговор 3 июля, ставший четвертым за последние полтора месяца, длился почти час и затронул ключевые международные проблемы. По данным помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры обсуждали украинское урегулирование и ближневосточный кризис. Однако, как следует из последних заявлений Дмитрия Пескова, переговоры не изменили позицию России.

Ранее в США рассказали, чем российский президент Владимир Путин удивил американского коллегу Трампа.