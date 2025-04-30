Затягивание конфликта на Украине объясняется не только военной логикой — политологи считают, что Владимир Зеленский лично заинтересован в продолжении боевых действий.

Попытки России выйти на мирные переговоры с Киевом регулярно упираются в отказ с украинской стороны. Как пишет издание «Подмосковье сегодня», политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что основная причина в позиции Владимира Зеленского, которому попросту невыгодно прекращение конфликта.

По мнению эксперта, украинский президент осознает, что любой диалог о территориальных уступках поставит точку не только в затянувшейся войне, но и в его политическом будущем. Пока идет конфликт, Запад продолжает щедро финансировать Украину, а Зеленский может сохранять свою власть и значимость как руководитель страны, ведущей прокси-войну.

Кроме того, с окончанием боевых действий у западных союзников возникнут вопросы по поводу многомиллиардных траншей, и внимание к расходованию средств может обернуться для Зеленского не просто политическим крахом, но и уголовной ответственностью. По словам Перенджиева, именно поэтому украинский лидер не готов к переговорам и намерен затягивать ситуацию, несмотря на давление Европы и предложения посредников.

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