В результате серии ударов российской армии по столице Украины — Киеву, был поражен объект, где располагается резидентура Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

По его словам, в ходе операции ВС РФ также были уничтожены важные силовые компоненты НАТО и объекты энергетической инфраструктуры.

«Удары возмездия — это не разовая внезапная акция, это системная и планомерная работа по поэтапной ликвидации военного потенциала и центров управления международного террористического формирования, которое также известно как преступный киевский режим», — сказал Степанов.

Он также рассказал о неудачах зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, который не смог успешно перехватить все цели и поразил объекты городской инфраструктуры. По словам эксперта, это привело ко многим пожарам в жилых районах Киева, а некоторые пусковые установки были уничтожены российскими гиперзвуковыми ракетами.

Российские военные также нанесли удар по ключевым объектам, таким как пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) и конструкторское бюро «Луч». Как ранее сообщили в Министерства обороны РФ, все цели были достигнуты.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что западные системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине неэффективны.