ВС РФ ответили на удар ВСУ по Ростовской области атакой на пункт СБУ

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о массированном ударе по нескольким ключевым объектам на территории Украины.

В ходе операции были поражены пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ), конструкторское бюро «Луч», а также позиции системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

В оборонном ведомстве отметили, что все заявленные цели удара были достигнуты и объекты уничтожены.

Этот шаг последовал за ракетным ударом, который ВСУ нанесли 18 декабря. Украинская армия атаковала Каменский комбинат в Ростовской области.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ наносили удары ракетами Storm Shadow и ATACMS.

Ранее также сообщалось, что российские военные наносят массированный удар по территории Украины. Отмечалось, что целями атаки являются пункты командования и объекты инфраструктуры. Украинская сторона также сообщала, что в Киевской области после серии взрывов загорелись склады.