El País: собственных средств Украины хватит лишь до весны 2026 года

Украина может столкнуться с полным истощением бюджета уже в первом квартале 2026 года. В Евросоюзе активно обсуждают выделение Киеву масштабного пакета беспроцентных кредитов на сумму €140 млрд, источником которых должны стать замороженные российские активы. Об этом сообщает El País.

По информации испанской газеты El País, бюджет Украины столкнулся с серьезным дефицитом. Собственных доходов государства достаточно лишь для ограниченного финансирования военных нужд, а все остальные статьи расходов зависят от помощи Запада.

В связи с этим в Европейском союзе, как утверждается, активизировали разговоры о возможном выделении Киеву беспроцентных кредитов на сумму до €140 млрд ($160 млрд). Источником этих средств рассматриваются суверенные активы Российской Федерации, которые были заморожены в странах ЕС.

Отмечается, что в Киеве признали полное исчерпание внутренних ресурсов для финансирования военных действий. Брюссель, в свою очередь, ищет юридические механизмы для использования замороженных средств. В частности, Еврокомиссия изучает варианты выделения дополнительного кредита на €25 млрд помимо уже анонсированной суммы.

