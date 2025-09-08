Потомок де Голля едет в Москву: внук французского президента решил учить сына в России
Внук Шарля де Голля сообщил о планах переехать в Россию
Внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил о намерении переехать в Россию вместе с супругой. Его сын также будет получать образование в московском вузе. Об этом сообщает ТАСС.
Пьер де Голль, возглавляющий Фонд де Голля, назвал свой возможный переезд ярким символом дружбы между Францией и Россией. Он выступил с таким заявлением перед аудиторией Российского государственного социального университета.
Де Голль-младший подчеркнул, что две страны исторически связаны прочными отношениями в культуре и других сферах. По его мнению, именно сейчас важно продолжать диалог и двигаться вперед, несмотря на внешние обстоятельства. Решение о получении сыном образования в РГСУ стало частью этого символического жеста.
Ранее сообщалось о том, что правительство Франции ушло в отставку.