Внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил о намерении переехать в Россию вместе с супругой. Его сын также будет получать образование в московском вузе. Об этом сообщает ТАСС.

Пьер де Голль, возглавляющий Фонд де Голля, назвал свой возможный переезд ярким символом дружбы между Францией и Россией. Он выступил с таким заявлением перед аудиторией Российского государственного социального университета.

Де Голль-младший подчеркнул, что две страны исторически связаны прочными отношениями в культуре и других сферах. По его мнению, именно сейчас важно продолжать диалог и двигаться вперед, несмотря на внешние обстоятельства. Решение о получении сыном образования в РГСУ стало частью этого символического жеста.

Ранее сообщалось о том, что правительство Франции ушло в отставку.