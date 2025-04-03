Эмомали Рахмон назвал ЕС важным партнером для Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Европейский союз остается одним из ключевых партнеров страны на международной арене. Об этом пишет Lenta.ru.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой, подчеркнув значимость Европейского союза как международного партнера. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Европейский союз мы считаем одним из важных партнеров на международной арене», — заявил Рахмон.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая привлечение европейских инвестиций и технологий в экономику Таджикистана. Президент отметил заинтересованность Душанбе в развитии экономических связей с ЕС.

Накануне Урсула фон дер Ляйен прибыла в Узбекистан для участия в первом саммите «Европейский союз — Центральная Азия». Она заявила, что встреча с лидерами пяти постсоветских стран региона ознаменует новый этап в их отношениях с ЕС.

Ранее лидеры стран Центральной Азии подписали Худжандскую декларацию дружбы.