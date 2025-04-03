Эмомали Рахмон назвал ЕС важным партнером для Таджикистана
Президент Таджикистана Рахмон назвал ЕС одним из важнейших партнеров
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Европейский союз остается одним из ключевых партнеров страны на международной арене. Об этом пишет Lenta.ru.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой, подчеркнув значимость Европейского союза как международного партнера. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
«Европейский союз мы считаем одним из важных партнеров на международной арене», — заявил Рахмон.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая привлечение европейских инвестиций и технологий в экономику Таджикистана. Президент отметил заинтересованность Душанбе в развитии экономических связей с ЕС.
Накануне Урсула фон дер Ляйен прибыла в Узбекистан для участия в первом саммите «Европейский союз — Центральная Азия». Она заявила, что встреча с лидерами пяти постсоветских стран региона ознаменует новый этап в их отношениях с ЕС.
Ранее лидеры стран Центральной Азии подписали Худжандскую декларацию дружбы.