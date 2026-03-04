Энергетический коллапс в Багдаде: Минэнерго Ирака заявило о блэкауте во всех провинциях

В Ираке зафиксирован масштабный энергетический кризис: подача электричества полностью прекращена во всех провинциях страны, что привело к отключению жизненно важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщает INA.

На данный момент министерство энергетики республики не называет конкретных причин произошедшего, однако технические специалисты уже приступили к расследованию инцидента. В Багдаде и других крупных городах ведется работа по поэтапному восстановлению функционирования электростанций и магистральных линий электропередачи.

Местные власти призывают граждан к спокойствию и экономному расходованию ресурсов домашних генераторов. Энергетики пытаются синхронизировать работу уцелевших узлов сети, чтобы в первую очередь вернуть свет в больницы и на объекты водоснабжения. Ранее Ирак неоднократно сталкивался с веерными отключениями, однако полный выход из строя всей национальной системы электроснабжения является чрезвычайным происшествием даже для охваченного кризисом региона.

