Эрдоган готов устроить встречу Путина и Зеленского в Турции

Президент Турции выразил готовность организовать личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на своей территории, когда обе стороны будут к ней готовы. Об этом пишет РИА Новости.

Анкара снова предлагает себя в качестве нейтральной площадки для переговоров между Россией и Украиной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора сообщил Владимиру Зеленскому, что готов принять как его, так и Владимира Путина, если оба лидера выразят такую готовность. Это заявление прозвучало на фоне отказа Зеленского вести переговоры с российскими представителями.

Турция уже не в первый раз предпринимает попытки сыграть роль посредника в урегулировании ситуации. Ранее именно в Стамбуле проходили первые крупные раунды переговоров между делегациями Москвы и Киева, однако они не привели к результату. Несмотря на это, Эрдоган продолжает демонстрировать намерение восстановить переговорный процесс и снизить напряженность в регионе.

Анкара сохраняет рабочие контакты как с Кремлем, так и с украинскими властями. Ожидается, что следующими шагами может стать проработка возможной повестки будущей встречи.

Ранее Лавров назвал позорищем отказ стран Евросоюза от участия в дискуссии по Украине.