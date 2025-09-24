Эрдоган оказался в неловкой ситуации в Нью-Йорке из-за Трампа

В Нью-Йорке местная полиция остановила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при переходе улицы, сообщило издание Associated Press (AP).

Отмечается, что к таким мерам правоохранители прибегли для обеспечения проезда кортежа, предположительно, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. Турецкий лидер был вынужден ожидать, пока автомобили проследует по маршруту.

Накануне аналогичная ситуация произошла с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его автомобиль задержала полиция для обеспечения проезда кортежа американского лидера.

Основные мероприятия в рамках юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке начались 9 сентября. Ключевые дискуссии на высоком уровне пройдут в период с 23 по 29 сентября.

Ранее сообщалось, что делегаты массово покинули зал ООН после выступления президента США Дональда Трампа.