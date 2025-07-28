Эрдоган предложил Турцию для встречи Путина и Зеленского

Турция готова стать площадкой для возможных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение организовать встречу лидеров в Стамбуле. Об этом сообщило РИА Новости.

Турция вновь предлагает себя в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле, подчеркнув, что Анкара стремится к скорейшему завершению конфликта.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал о желании Эрдогана ускорить подготовку к переговорам. Однако в Кремле сомневаются, что встреча станет возможной уже в августе — по словам Дмитрия Пескова, за месяц сложно провести всю необходимую подготовку.

Эрдоган напомнил о прошлых успехах Турции в организации диалога. Кроме того, турецкий лидер планирует обсудить возможный саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Путина, что усиливает роль Турции как ключевого переговорщика.

Ранее политолог предположил, почему саммит по Украине может стать для Путина западней.