ЕС настаивает на участии Украины в саммите на Аляске

Европейский союз пытается добиться участия Владимира Зеленского в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Однако Вашингтон пока не поддерживает эту инициативу. Об этом сообщает издание Politico.

Европейские лидеры активно лоббируют включение президента Украины в предстоящие переговоры глав России и США. По данным Politico, ЕС разрабатывает стратегию, которая позволит повлиять на исход саммита, несмотря на отсутствие официального приглашения для Зеленского.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас уже провела экстренное заседание с министрами иностранных дел стран ЕС. В то же время источники издания предупредили, что ждать громких заявлений не стоит — Европа скорее пытается закрепить свою роль в урегулировании конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейцы не допустят обсуждения судьбы Украины без их участия. Однако Дональд Трамп уже дал понять, что формат встречи останется двусторонним. По его словам, Зеленский «провел множество переговоров, но безрезультатно».

Саммит запланирован на 15 августа. Трамп назвал его «пробным» и намекнул, что в будущем может организовать переговоры с участием всех сторон конфликта. За два дня до встречи с Путиным американский лидер проведет телефонные переговоры с Зеленским и европейскими лидерами.

Ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия выделила Украине €1,6 млрд из доходов замороженных активов РФ.