Еврокомиссия выделила Украине €1,6 млрд из доходов замороженных активов РФ

Еврокомиссия перечислила Украине третий транш помощи в размере €1,6 млрд, полученных с доходов от замороженных активов Центробанка России. Средства направят на погашение кредитов и военную поддержку. Об этом сообщает INTERFAX.RU.

Евросоюз продолжает использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. В понедельник Еврокомиссия объявила о выделении третьего транша в €1,6 млрд — эти деньги стали доходами от заблокированных средств ЦБ РФ за первую половину 2025 года.

В отличие от предыдущих выплат, теперь 95% суммы пойдут через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), который помогает Киеву погашать долги перед ЕС и другими кредиторами. Остальные 5% поступят в Европейский фонд мира (EPF) для военной поддержки.

Общий объем помощи Украине через ULCM достигнет €45 млрд. Ранее Брюссель уже перечислял Киеву €1,4 млрд в июле 2024-го и €1,5 млрд в апреле 2025 года. Сами активы РФ остаются замороженными, но проценты с них работают против России.

Ранее сообщалось о том, что европейские лидеры намерены провести переговоры с Трампом до его встречи с Владимиром Путиным.