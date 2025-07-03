ЕС планирует заменить США в поставках оружия Украине: фон дер Ляйен требует срочной милитаризации

ЕС собирается заместить США в поставках оружия Украине — Еврокомиссия требует срочной милитаризации и запускает план SAFЕ с выпуском евробондов на €150 млрд. Об этом пишет ТАСС.

Евросоюз заявил о готовности восполнить возможный отказ США от поставок вооружений Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила это как сигнал к масштабному наращиванию европейской военной поддержки Киева.

По ее словам, Еврокомиссия уже подготовила инициативу под названием SAFЕ, в рамках которой планируется создать единый рынок вооружений и впервые в истории ЕС выпустить военные евробонды на сумму до €150 млрд. Эти средства предполагается направить на совместные закупки и финансирование производства оружия.

Одновременно Брюссель предлагает странам ЕС брать кредиты под закупку техники и разворачивать оборонные предприятия как в Европе, так и непосредственно на территории Украины. На этом фоне прозвучал призыв форсировать милитаризацию Евросоюза, передав Брюсселю часть полномочий в сфере военной политики.

Однако эксперты сомневаются, что ЕС в ближайшее время сможет полноценно заменить объемы американской помощи. Именно поэтому основной упор делается на расширение производства вооружений внутри Украины — это рассматривается как более быстрый и дешевый путь.

Ранее причину остановки помощи США Украине увидели в личной неприязни Трампа к Зеленскому.