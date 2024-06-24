ЕС в ближайшие дни утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности

Совет по общим делам Европейского Союза во вторник утвердит соглашение с Украиной по гарантиям безопасности.

Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, подписание документа может состояться в Брюсселе в среду или четверг, 26 или 27 июня. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Брюсселе обсуждали необходимость и стремление подписать договор по гарантиям безопасности с Украиной до конца июня, что подчеркивает важность данного соглашения для обеих сторон.

Подписание договора должно закрепить конкретные меры по обеспечению безопасности Украины, которые включают как военную, так и невоенную помощь. Это может включать поставки оборудования, обучение украинских военных, обмен разведывательной информацией и другие формы военного сотрудничества.

Ранее мы сообщали о том, что Евросовет утвердил 14-й пакет антироссийских санкций.