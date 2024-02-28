Еще одно предсказание: в сети нашли обращение Жириновского по ситуации в Приднестровье

Пользователи интернета нашли очередное видео с покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновском, в котором он рассказал о возможных проблемах в Приднестровье.

Видеофрагмент опубликовал канал «Пул №3», который связывают с журналистами кремлевского пула.

Ранее стало известно, что власти Приднестровья обратились к России с просьбой о помощи в связи с усилившемся давлением со стороны Молдавии. Отмечалось, что Кишинев устраивает экономическую блокаду в отношении региона.

Жириновский в своем обращении сообщил, что Россия жестко отреагирует на попытки Запада вмешаться в дела региона, а также на намерения обострить в нем ситуацию.

«Надо заранее им сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. И никто вас не защитит. Мы всех вас достанем», — сказал Жириновский.

Интернет-пользователи регулярно находят заявления Жириновского относительно политической ситуации в России и за ее пределами. Зачастую предсказания политика оказываются пророческими. Ранее пользователи обнаружили заявление, в котором Жириновский предсказал масштабный конфликт на Ближнем Востоке (противостояние Израиля и ХАМАС).

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет. Причиной смерти политика стали осложнения, которые возникли после коронавируса.

Ранее мы сообщали, что власти Молдавии прокомментировали решение Приднестровья обратиться за помощью к России.